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НовостиОбщество29 марта 2023 10:00

В Новосибирске отопительный сезон могут завершить к 1 мая

Окончательное решение примет мэр города
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона-2023.

Новосибирцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона-2023.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона-2023. Так, отопление в городе могут отключить к 1 мая. Об этом в ходе пресс-конференции 29 марта сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин.

− На этих выходных в городе еще будет холодная погода, поэтому нужно подождать еще две недели до наступления полноценной весны. В эти сроки этот вопрос, я думаю, будет решен, − подчеркнул он.

Директор новосибирского филиала СГК напомнил – обязательным условием для отключения отопления является среднесуточная температура воздуха не ниже +8 градусов пять дней подряд.

Андрей Аплошкин добавил, что окончательное решение о дате завершения отопительного сезона примет мэр Анатолий Локоть.

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