В Новосибирске отопительный сезон могут завершить к 1 мая

Новосибирцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона-2023.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона-2023. Так, отопление в городе могут отключить к 1 мая. Об этом в ходе пресс-конференции 29 марта сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин.
− На этих выходных в городе еще будет холодная погода, поэтому нужно подождать еще две недели до наступления полноценной весны. В эти сроки этот вопрос, я думаю, будет решен, − подчеркнул он.
Директор новосибирского филиала СГК напомнил – обязательным условием для отключения отопления является среднесуточная температура воздуха не ниже +8 градусов пять дней подряд.
Андрей Аплошкин добавил, что окончательное решение о дате завершения отопительного сезона примет мэр Анатолий Локоть.
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