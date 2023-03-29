28 марта в Новосибирске презентовали цифровую коллекцию «Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина». Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В правительстве Новосибирской области презентовали цифровую коллекцию «Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина». Общественная палата Новосибирской области поддержала совместный проект Новосибирской областной научной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, приуроченный к 110-летию легендарного летчика.

На посвященном событию круглом столе заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов поблагодарил всех причастных к созданию библиотеки. Отметил, что работа над цифровой коллекцией - не одномоментный шаг, теперь она будет расширяться. В коллекции собраны электронные копии документов, связанных с личностью Покрышкина. Материалы сгруппированы в три раздела: жизнь и деятельность, публикации и рукописи и память о человеке.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева считает, что цифровизация открывает большие возможности для всех.

- Сегодня все должны знать и гордиться историей страны и теми, кто создавал эту историю. Мы живем в информационный цифровой век. Несмотря на то, что бумажные носители остаются популярными среди молодежи, цифровизация открывает больше возможностей и все становится более доступным. Что касается Александра Ивановича Покрышкина, это почетный житель Новосибирска. Его личность уникальна: по велению души Александр Иванович отдал большую часть свой жизни общественной деятельности. Он был депутатом Верховного Совета СССР. Он был талантлив во всем. Спасибо организаторам проекта, которые не дадут нам забыть историю и наше прошлое, - подчеркнула Галина Гриднева.

Директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, председатель комиссии региональной Общественной палаты по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям Светлана Тарасова добавила, что создание новой коллекции стало возможным благодаря существенной поддержке Президентской библиотеки. Она уверена, что цифровая коллекция станет востребованной в образовательном процессе.