Пенсионерка подговорила родственницу привезти наркотики в трусах в Новосибирск

Пенсионерка получила 13 лет колонии. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор 59-летней пенсионерке за попытку провезти крупную партию наркотиков.

Извесно, что в апреле 2021 года в Санкт-Петербурге пенсионерка подговорила дальнюю родственницу доставить в Новосибирск более 800 грамм наркотиков. Она купила для родственницы билет на поезд в Новосибирск: на время поездки женщина спрятала наркотики в двух перчатках и сунула их в нижнее белье.

Однако на выходе из вагона в Новосибирске родственницу задержали сотрудники наркоконтроля. В этот же день оперативники задержали пенсионерку в Ленобласти, обнаружив у нее дома тайник с 449 граммами наркотиков в пакете из под церковных свечей.

Ранее 59-летняя женщина не была судима, проживала в одном из поселков Ленинградской области. Следователи возбудили два уголовных дела о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере в отношении пенсионерке.

- Суд приговорил подсудимую к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber