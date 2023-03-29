В Новосибирске смягчили приговор брату экс-начальника ТУАД

В Новосибирске смягчили приговор Игорю Листопаду — брату экс-начальника ТУАД Михаила Чуманова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске смягчили приговор Игорю Листопаду — брату экс-начальника ТУАД Михаила Чуманова. Напомним, Чуманова признали виновным в получении взяток, а его брата — в посредничестве при их передаче.

— Апелляционным определением Новосибирского областного суда изменен приговор в отношении Листопада Игоря. Его действия переквалифицированы с части 4 статьи 291.1 УК РФ на часть 3 статьи 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Новосибирском областном суде.

Подрядчика, от которого Чуманов получал взятки, приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере.

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