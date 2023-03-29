В мэрии Новосибирска рассказали, какие дороги сузят до конца года

В мэрии Новосибирска предупредили об ограничении движения на площади Энергетиков.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В среду, 29 марта, в мэрии Новосибирска предупредили горожан о сужении дорог до конца 2023 года.
– С 31 марта по 31 декабря сужается проезжая часть на площади Энергетиков и прилегающих участках дорог по улицам Станиславского, Станционной и проезду Энергетиков, – указано в сообщении пресс-центра.
Кроме этого, через 2 недели сузят ещё одну дорогу до конца года.
В мэрии города также напомнили о важности соблюдения ПДД. Это особенно актуально сейчас – в период гололедицы и перепада температур.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о 7 ограничениях движения на дорогах летом 2023 года.
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