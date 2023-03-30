Надевайте коньки: в Новосибирске снова похолодает до -2

Все лужи на дорогах превратятся в сплошные катки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теплой погоде мы радовались недолго: в Новосибирске снова задержатся холода. Все ручьи превратятся в сплошной каток. В ночь на 30 марта уже резко похолодает до -3…-5, да и днем будет не теплее: около -2…-4.

— Будет переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Северный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По области будет еще холоднее, ночью до -2…-7, местами даже до -13. Днем до -1…-6. Синоптики обещают пасмурную погоду и снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер