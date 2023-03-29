S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Ереван

Первый рейс до Еревана отправится 1 мая. Фото: Александр ГЛУЗ

Авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Новосибирска до Армении. Первый рейс до Еревана отправится 1 мая.

— Самолёты между столицей Сибири и столицей Армении будут курсировать один раз в неделю, по понедельникам. Перелет займет 4-4,5 часа, — рассказали в пресс-службе S7.

Из Новосибирска самолет будет вылетать в 11:55. Обратный рейс из Еревана — в 14:55 по местному времени.

Перелеты будут осуществляться на лайнере Boeing 737-800, оснащенных бизнес и эконом-классами комфортности.

Напомним, что в конце мая начнут курсировать прямые и регулярные рейсы между Новосибирском и двумя китайскими городами Урумчи и Пекином.

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