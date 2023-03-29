Движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничат до 31 декабря

Ограничения будут действовать с 13 апреля по 31 декабря 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Октябрьском мосту в Новосибирске на длительный период времени ограничат движение транспорта. Речь идет об участке от дамбы моста до здания, расположенного по адресу улица Большевистская, 43/1.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, там сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать с 13 апреля по 31 декабря 2023 года. Связано это с ремонтом Октябрьского моста.

− Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, − призывают в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске рабочие начали ремонтировать тротуарную консоль на Октябрьском мосту.

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