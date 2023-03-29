Вылетел на красный: в Новосибирске «Киа» сбил женщину с 4-летним ребенком

Иномарка сбила женщину с ребенком. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске «Киа» сбил женщину с 4-летним ребенком, когда те переходили дорогу. ДТП произошло на улице Петухова утром 29 марта.

— 43-летний водитель за рулем автомобиля «Киа Рио» двигался по улице Петухова. В пути следования у дома №156 по Петухова он вылетел на красный и сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по «зебре», — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшими оказались 28-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу. На месте аварии работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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