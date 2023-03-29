В мэрии Новосибирска назвали районы, которым грозит затопление

Новосибирцам рассказали, какие районы может затопить паводком. Фото: предоставлено Николаем Чужаковым.

В Новосибирске во время паводка может затопить Первомайский, Советский и Кировский районы. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

Как сообщили в администрации, основные работы по подготовке к паводку были завершены до 14 марта.

– От мусора очищали коллекторы рек, колодцев, перепусков. Также проверяли русла малых рек и уровень воды в них, – рассказал заммэра города Геннадий Захаров.

183 бригады коммунальщиков готовили Новосибирск к паводку. Работники очистили 355 ливнёвок у домов – это 81 % от всего количества. 219 насосов для откачивания воды готовы к использованию. С магистральных дорог вывезли 56 тысяч кубометров снега.

Для защиты городских лесов и СНТ от пожаров проверят оборудование огнеборцев. Также отремонтируют 146 километров дорог противопожарного назначения и обустроят 2 водоёма. Кроме этого, специалисты испытают 6 телевизионных установок для обнаружения пожаров.

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