В Новосибирске прокуратура начала проверку после обвала асфальта на улице Первомайской

На улице Первомайской в Новосибирске обвалился асфальт. Фото: прокуратура НСО

На улице Первомайской в Новосибирске обвалился асфальт. Ситуацией заинтересовалась местная прокуратура.

Накануне в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с огромной ямой. Автор ролика в шутку назвал ее «порталом в подземелье». Опасный участок находится по адресу Первомайская, 130.

На место выехал сотрудник прокуратуры района. Он осмотрел территорию и определил причины обвала асфальта.

− По предварительной информации, причиной явился дефект трубопровода, повлекший разрушение грунта и асфальтового покрытия. Восстановительные работы начаты силами МУП г. Новосибирска «Горводоканал», − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Первомайского района взяла на контроль ход устранения дефекта.

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