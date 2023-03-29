В Новосибирске достроят 3 из 7 новых поликлиник в 2023 году

В Новосибирске 3 из 7 поликлиник будут готовы в 2023 году. Фото: ГК "ВИС".

В двух районах Новосибирска сдадут 3 новые поликлиники до конца 2023 года. Готовность медучреждений составляет от 55 до 72 %, сообщили в пресс-службе застройщика ГК «ВИС».

Две новых поликлиники появятся в Октябрьском районе, еще одна – в Заельцовском. Остальные четыре обещают сдать в следующем году.

– Сейчас более 750 человек занято на строительстве, работы ведут на всех площадках, – отмечает подрядчик.

Четырёхэтажная поликлиника №7 в Октябрьском районе готова на 72 %. Её площадь – 12 тысяч квадратных метров. В здании монтируют лифты, проводку и батареи. Уже оштукатурили стены, вставили окна и стянули полы. Также строители занимаются фасадом и плиткой. Эта поликлиника сможет принимать до 921 пациента в сутки.

Готовность другой больницы № 2 в Октябрьском районе оценивают на 67 %. Она рассчитана 939 посетителей в сутки. В здании площадью 2 тысячи квадратных метров также закончили работы по возведению. Строители работают над инженерными системами, прокладывают водопровод и канализацию.

Шестиэтажная поликлиника в Заельцовском районе сможет принимать по 600 посетителей в сутки. Там сделали больше половины работ – 55 %. Сейчас строители штукатурят стены, укладывают плитку и монтируют лифты.

– Общая площадь 7 поликлиник, 4 из которых достроят в 2024 году, составит 88 тысяч квадратных метров. Они смогут обслуживать 6467 посетителей в сутки, а количество прикреплённого населения превысит 320 тысяч человек, – сообщают в компании.

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