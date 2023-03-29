В 2023 году на дорогах Новосибирской области обустроят более пяти тысяч метров тротуаров

На дорогах Новосибирской области обустроят 5700 метров тротуаров в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Новосибирской области обустроят 5700 метров тротуаров в 2023 году. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

− Работы выполнят в рамках областной программы повышения безопасности дорожного движения, − уточнили в ТУАД.

Тротуары появятся на участках дорог в Новосибирском, Ордынском и Искитимском районах.

Участки каких автодорог оборудуют тротуарами:

− «21 км а/д «К-17р» − Верх-Тула» в Новосибирском районе;

− а/д «Новосибирск − Тулинский» в Новосибирском районе;

− а/д «73 км а/д «К-17р» − Верх-Ирмень» в Ордынском районе;

− а/д «54 км а/д «Р-256» − Завьялово − Факел Революции» (село Бурмистрово) в Искитимском районе.

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