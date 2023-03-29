В Новосибирской области МСП с господдержкой за 5 лет создали почти 5,5 тысяч новых рабочих мест

В правительстве Новосибирской области напомнили о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в Сибири по количеству действующих на территории малых предприятий, их обороту и объему инвестиций в основной капитал. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, субъекты малого и среднего предпринимательства занимают более 25 % в экономике области.

За пять лет более тысячи субъектов МСП получили финансовую поддержку на сумму 300 миллионов рублей. По утвержденной областным правительством госпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» создано 5 470 новых рабочих мест. По этой программе реализуются задачи нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С 2021 года 75 социальных предприятий и молодых бизнесменов до 25 лет получили 35,3 миллионов рублей.

Как рассказал министр промышленности региона Андрей Гончаров, созданный по решению облправительства в 2020 году центр «Мой бизнес» объединил в одном месте основные функции поддержки субъектов МЧП, фонды и центры поддержки. Социальный предприниматель Любовь Купченко рассказала о своем опыте взаимодействия с услугами центра. Ей сделали сайт, сняли профессиональную рекламу продукта, напечатали материалы. Кроме того, она получила финансовую поддержку, сертификацию продукта и регистрацию товарного знака. Центр помог ей найти клиентов.

За два года услугами центра воспользовались около 25 тысяч бизнесов, при содействии Центра поддержки экспорта 236 малых и средних региональных предприятий выведены на экспорт, с ними заключены контракты.

Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования Новосибирской области за последние 5 лет поручились за 2 274 предприятий на сумму 16,4 миллиарда рублей. Фонд микрофинансирования выдал микрозаймы 1 974 субъектам МСП на сумму 3,9 миллиарда рублей.

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