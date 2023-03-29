Крупнейший производитель извести за Уралом увеличил выпуск продукции

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Оптимизацию на предприятии «Искитимизвесть» начали с производства карбонатной породы и щебня: от добычи в карьере до склада готовой продукции. Продукция доставляется по всей России, а также в Казахстан. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства выработка на участке увеличилась на треть – до 1377 тонн, более чем на треть возросла скорость изготовления продукции, а персонал прошел обучение и повысил квалификацию.

– Наше предприятие является градообразующим для Искитима, что ставит перед нам очень важную задачу постоянно развиваться и стремиться к совершенству. С помощью нацпроекта мы добились роста производительности. Кроме того, на предприятии повысилась культура производства. Но мы видим, что нам еще есть куда стремиться. Полгода назад, когда только начинали внедрять инструменты бережливого производства, мы встретили сопротивление сотрудников. Но как только работники увидели, что эти инструменты делают их работу легче и удобнее, они стали предлагали уже свои идеи по улучшению, – говорит генеральный директор АО «Искитимизвесть» Сергей Аверченков.

Рабочей группе предприятия и экспертам Регионального центра компетенций АИР НСО удалось исключить утренние и послеобеденные простои работников дробилки, достигавшие 40 минут. Простои возникали из-за ожидания автосамосвала с сырьем, которое начинали добывать в карьере одновременно с началом работы дробилки. Проблему решили благодаря созданию промежуточного склада – такую идею предложил руководитель управления производства Алексей Смирнягин. Теперь сырье в дробилку подается одновременно с началом смены работников, что позволяет дополнительно производить до 100 тонн в смену.

Также для эффективного вывоза продукции предприятие закупило и установило специальные датчики на накопительные бункеры, которые показывают, сколько продукции в них находится. Это позволило выстроить график движения самосвалов без задержек и избежать снижения скорости работы сотрудников дробилки.

По словам руководителя проектного офиса Александра Масса, также на потоке производства карбонатной породы и щебня разработали стандарт автономного обслуживания оборудования и предупреждения поломок, внедрили на рабочих местах сотрудников систему 5С, улучшили условия труда для бункеровщиков – реконструировали для них бытовое помещение. Кроме того, на предприятии разработали новую систему мотивации: сотрудники, перевыполнившие план производства, получают бонусы.