Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о разрушающейся крыше в новосибирской двухэтажке

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о разрушающейся крыше в жилом доме.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за сломанной крыши и трещин в жилом доме на улице Калинина. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Об этом рассказали в среду, 29 марта, в следственном управлении по региону.
Напомним, местные жители утверждают, что капитальный ремонт дома планируется уже много лет, но безрезультатно. Следователи подозревают нарушение жилищных прав новосибирцев.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что жильцы дома № 75 на улице Калинина жалуются на невыносимый быт в аварийном здании.
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