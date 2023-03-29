Новосибирские адвокаты отправили в зону СВО коврики для намаза и молитвословы

Новосибирские адвокаты отправили на СВО посылки для бойцов. Фото: Адвокатская палата НСО.

В зону проведения спецоперации с гуманитарным грузом отправился адвокат Павел Шмаков – член совета при омбудсмене Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты региона.

В списке посылок для военнослужащих – мёд, блинажные свечи, маскировочные сети, несколько десятков ящиков тушенки и сгущенного молока. Кроме того, для верующих бойцов отправили коврики для намаза и чётки, молитвословы и иконы.

Павел Шмаков доставит груз в зону СВО на автомобиле «УАЗ», брендированном логотипом палаты. Автомобиль адвокаты купили на собранные для военнослужащих средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber