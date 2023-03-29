В Кузбассе планируют развивать биатлон

В Кемеровской области планируют готовить собственных чемпионов по биатлону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Кузбасса предложил местным властям организовать в их регионе центр подготовке спортсменов по биатлону. В соцсетях он написал: «Пусть однажды покажут по телевизору наш город и воспитанников, которые его представляют».

В минспорте Кузбасса кемеровчанину сообщили, что развитие биатлона в городе уже идёт полным ходом. Так, на базе бывшего пионерского лагеря «Лоскус» в Кемерове куплен участок для тренировок и сделано биатлонное стрельбище на 20 установок.

— Зимой на этом участке у юных биатлонистов Кузбасса проходят тренировки. Здесь же планируется развитие современной инфраструктуры для лыжно-биатлонного комплекса, — приводит слова минспорта «Сибдепо».

Отделения по биатлону в Кемеровской области открыты также в Кемерове, Гурьевске, Анжеро-Судженске и селе Сосновка.

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