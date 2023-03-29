В новосибирском метро за год проехали более 77 миллионов пассажиров

Новосибирское метро вошло в тройку метрополитенов России с самым большим пассажиропотоком. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирск вошел в топ-3 городов с самым большим пассажиропотоком в подземке. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В 2022 году в новосибирском метро проехали около 77,3 миллиона человек. Пассажиропоток за год вырос на два миллиона. При этом в метро Екатеринбурга данный показатель меньше в два раза: там подземку за год посетили 38 миллионов пассажиров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирское метро может перейти под контроль региональных властей.

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