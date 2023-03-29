В Новосибирске осудили заключенных, сбежавших из колонии-поселения

Беглецы получили реальные сроки. Фото: Мария НОВИКОВА

Калининский районный суд вынес приговор двум заключенным, сбежавшим летом 2021 года из колонии-поселения при ИК-8. В бегах Александр Горлов и Виталий Козлов были два месяца. За это время успели совершить несколько краж в четырех районах области. Суд приговорил обоих к реальным срокам: Горлов проведет в колонии 5 лет и 4 месяца, Козлов - на месяц меньше.

В пользу нескольких учреждений ГУФСИН, сотрудники которых разыскивая беглых преступников, судья постановил взыскать более миллиона рублей.

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