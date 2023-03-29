«Можно соревноваться в плавании»: на Затулинке в Новосибирске появилась гигантская лужа

По луже идут большие волны. Фото: скриншот из видео АСТ-54.
Снег в Новосибирске продолжает таять, но каждый день удивляют новые лужи, которые появляются то тут, то там. Жители Затулинки рассказали, что теперь рядом с их жилмассивом образовалось целое море. Когда по нему едут автомобили, образуются большие волны. А уж пешеходам там точно не пройти в обычной обуви.
— Можно проводить соревнования по плаванию, — делятся новосибирцы в группе «АСТ-54».
В комментариях к посту пояснили, что широкая лужа появляется там каждый год:
— Это же знаменитое море Затулинское, оно не пересыхает никогда.
— Надо резиновые сапоги в машину положить.
— Вы приезжайте на Связистов, поплаваете.
Раньше новосибирцы жаловались на затопленную улицу Танкистов в Калининском районе.
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