«Вел себя неадекватно»: в Новосибирске в сугробе под деревом нашли буйного мужчину в одной майке

Неадекватного мужчину в одной майке нашли в сугробе под деревом в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Жители частного сектора на улице Защитников в Новосибирске заметили на дереве странного мужчину. Сибиряк вел себя буйно. Очевидцы вызвали спасателей.

– К приезду спасателей он лежал в сугробе под деревом, достаточно далеко от дороги и домов. На молодом человеке из одежды была одна майка, вёл он себя неадекватно и невразумительно, – говорится в сообщении МАСС.

Парня уложили на носилки и укутали пледом. Спасатели донесли чудака до дороги и передали врачам скорой.

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