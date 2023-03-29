«Вел себя неадекватно»: в Новосибирске в сугробе под деревом нашли буйного мужчину в одной майке

Неадекватного мужчину в одной майке нашли в сугробе под деревом в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.
Жители частного сектора на улице Защитников в Новосибирске заметили на дереве странного мужчину. Сибиряк вел себя буйно. Очевидцы вызвали спасателей.
– К приезду спасателей он лежал в сугробе под деревом, достаточно далеко от дороги и домов. На молодом человеке из одежды была одна майка, вёл он себя неадекватно и невразумительно, – говорится в сообщении МАСС.
Парня уложили на носилки и укутали пледом. Спасатели донесли чудака до дороги и передали врачам скорой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель села Раздольное под Новосибирском перерезал горло 50-летней женщине
Убийца скрылся, но его поймали полицейские (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер