Новосибирск солнечным утром 29 марта сковали пробки в 6 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
29 марта Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. По данным «2ГИС», заторы на площади Труда, улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по улицам Широкой, Станционной и проезду Энергетиков.
Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и на Октябрьском мосту.
На правом берегу не проехать по улицам Восход, Большевистской, Никитина и Кирова. Пробки на улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.
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