«Проникнет туда, куда не подлезть спасателям»: новосибирские студенты собрали робота для поиска людей под завалами

Миниатюрный робот из «Лего» может перемещать до 100 килограммов. Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

Новосибирские студенты-инженеры НГТУ НЭТИ собрали прототип робота для МЧС из детского конструктора. Информация об этом появилась на сайте университета в понедельник, 27 марта.

— Модель из конструктора позже мы дополнили металлическими деталями, видеокамерой и блоком для управления пультом. Робот ищет объекты в самых труднодоступных, затемненных и задымленных местах. Он может проникнуть туда, куда не подлезть спасателям, и определить, есть ли там люди, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Забелин.

Кроме этого, робот перемещает грузы до 100 килограммов и поднимает тяжести до 40 килограммов. Также он способен искать и ликвидировать взрывоопасные предметы.

Установленная в роботе видеокамера работает даже в условиях химического, бактериологического и радиационного заражений.

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