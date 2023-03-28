«Проникнет туда, куда не подлезть спасателям»: новосибирские студенты собрали робота для поиска людей под завалами

Миниатюрный робот из «Лего» может перемещать до 100 килограммов. Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ
Новосибирские студенты-инженеры НГТУ НЭТИ собрали прототип робота для МЧС из детского конструктора. Информация об этом появилась на сайте университета в понедельник, 27 марта.
— Модель из конструктора позже мы дополнили металлическими деталями, видеокамерой и блоком для управления пультом. Робот ищет объекты в самых труднодоступных, затемненных и задымленных местах. Он может проникнуть туда, куда не подлезть спасателям, и определить, есть ли там люди, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Забелин.
Кроме этого, робот перемещает грузы до 100 килограммов и поднимает тяжести до 40 килограммов. Также он способен искать и ликвидировать взрывоопасные предметы.
Установленная в роботе видеокамера работает даже в условиях химического, бактериологического и радиационного заражений.
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