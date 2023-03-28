Ветеринар объяснил, с чем связан рекорд долгожительства 26-летнего кота

Кот Дашун дожил до 26 лет. Фото: knigarekordovrossii.ru

Ветврач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, с чем связан рекорд долгожительства тюменского кота Дашуна, умершего в возрасте 26 лет. Он был занесен в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот. По словам медика, условия жизни животного играют в этом немаловажную роль, но все же главная причина — генетика.

— Генетика. Здесь другого нет объяснения. Поскольку это не всегда это зависит от питания, условий содержания. Во многом зависит, конечно, но окончательную точку ставит генетика, — сказал специалист изданию NEWS.ru .

Ветеринар отметил, что эта же логика применима и к людям. Ведь часто встречаются примеры, когда человек, чья жизнь была полна вредных привычек, становился долгожителем, а тот, кто всю жизнь исповедовал здоровый образ жизни, мог умереть в довольно раннем возрасте.

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