«Какой труженик!»: новосибирец снял на видео бобра, собиравшего ветки для хатки

Новосибирец снял на видео бобра, решившего построить хатку у ЖК «Балтийский». Фото: кадр из видео

Бобра, собиравшего ветки для хатки, снял на видео житель ЖК «Балтийский» в Новосибирске.

На кадрах одинокий зверёк стащил ветку для нового жилища. Новосибирец рассказал о встрече с бобром в сообществе «У нас на Шлюзе» во ВКонтакте.

– Скоро тут деревьев тут не останется, такими темпами! Ну ты даешь! Красавчик, труженик – комментирует автор видео.

Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, бобры возводят хатки всего за несколько часов. По словам ученого, канадские бобры хорошо обустроились в Сибири. Люди их встречают довольно часто.

– Они питаются корой и древесиной, так что недостатка в пище у них не бывает. Хищников, способных справиться с таким зверем, практически нет. Вот бобры и увеличивают своё поголовье от года в год, что местами становится проблемой для людей, – рассказал Алексей Яновский.

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