«Она будто исчезла»: новосибирец готов заплатить 50 тысяч тому, кто вернет ему пропавшую хаски

Хаски Альфа пропала с придомового участка. Фото: предоставлено Николаем

Новосибирец готов заплатить 50 тысяч рублей тому, кто вернет ему пропавшую любимцу — хаски по имени Альфа. Собака сбежала с участка в поселке Тулинский Ленинского района 16 марта. С этого момента о ее судьбе ничего не известно.

Владелец собаки готов заплатить 50 тысяч тому, кто вернет ему любимицу. Фото: предоставлено Николаем

— Эту собака появилась у нас, когда ей было два месяца. И прожила с нами восемь с половиной лет. Мы год назад купили участок в поселке, строим тут дом, и регулярно на стройку приезжали. Собака была с нами, гуляла по участку и рядом, потом мы все вместе возвращались домой. А в тот день она пропала. Причем так, что никто не видел этого, она будто исчезла, — рассказал КП-Новосибирск хозяин собаки Николай. — Я готов заплатить вознаграждение в 50 тысяч рублей тому, кто ее найдет.

Альфа носит ошейник с адресником и номером телефона. Фото: предоставлено Николаем

Альфа — стерилизована, откликается на свое имя и хорошо воспитана. На ней был ошейник с адресником и номером телефона. Если вы знаете что-то о ней, свяжитесь с Николаем по номеру телефона 7-913-376-75-06.

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