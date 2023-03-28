«У нас тут своя «Обь»: жители улицы Танкистов в Новосибирске пожаловались на затопленную дорогу

Жители улицы Танкистов пожаловались на затопленную дорогу в районе дома №3. Фото: читатели КП-Новосибирск

Жители улицы Танкистов пожаловались на затопленную дорогу в районе дома № 3. По словам людей, такая ситуация складывается там каждую весну на протяжении многих лет.

— У нас тут каждую весну появляется своя «Обь». Дорогу затапливает, как только приходит потепление. Пройти по ней невозможно. Я наблюдаю эту картину с детства, а мне, на минутку, 57 лет, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что затопленную дорогу между двумя селами Мокрушино и Колтырак засыпали щебнем.

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