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НовостиОбщество28 марта 2023 16:05

В Новосибирской области главврач несколько раз назначал свою жену завотделением больницы

Его вопросил уйти с должности за нарушение антикоррупционного закона
Надежда КАСЬЯНОВА
Главврачу пришлось уволиться из больницы.

Главврачу пришлось уволиться из больницы.

Фото: Александр ГЛУЗ

Главврач Чистоозерной ЦРБ несколько раз назначал свою жену на должность завотделением вопреки антикоррупционному законодательству. Тайное стало явным из-за бдительного местного жителя, который усомнился, может ли супруга главврача работать на высокой должности в одной с ним больнице. Оказалось – не может.

По сообщению региональной прокуратуры, после заявления сибиряка была проведена проверка, которая показала, что главврач ЦРБ действительно не раз назначал на должность завотделением свою жену в обход регионального Минздрава.

За такое самоуправство главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Он уволился из больницы на прошлой неделе.

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