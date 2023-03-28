В Новосибирской области главврач несколько раз назначал свою жену завотделением больницы

Главврачу пришлось уволиться из больницы. Фото: Александр ГЛУЗ

Главврач Чистоозерной ЦРБ несколько раз назначал свою жену на должность завотделением вопреки антикоррупционному законодательству. Тайное стало явным из-за бдительного местного жителя, который усомнился, может ли супруга главврача работать на высокой должности в одной с ним больнице. Оказалось – не может.

По сообщению региональной прокуратуры, после заявления сибиряка была проведена проверка, которая показала, что главврач ЦРБ действительно не раз назначал на должность завотделением свою жену в обход регионального Минздрава.

За такое самоуправство главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Он уволился из больницы на прошлой неделе.

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