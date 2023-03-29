«Появились пятна, грибок»: сибирячка засудила УК за потопы от котельной таунхауса в Новосибирске

Хозяйке квартиры присудили более ста тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске женщина засудила управляющую компанию за потопы в квартире. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Хозяйка квартиры рассказала, что в жилье неоднократно происходили затопления, в результате которых образовались следы плесени, темные пятна, потеки. Женщина обвинила управляющую компанию, так как над ее квартирой находится котельная таунхауса.

В октябре 2022 года комплексная строительно-техническая и судебная экспертиза выявила, что в квартире вспучилась и отслоилась штукатурка, а также краска на потолке. На стенах образовались пятна, обои отслаивались, появился грибок.

- Причиной образования дефектов и повреждений в квартире истца от затоплений является прорыв трубопроводов инженерного обеспечения, расположенных в помещении «Котельная» в уровне технического этажа многоквартирного жилого дома, - сообщила пресс-служба суда.

Хозяйка квартиры заявила иск с причинением ущерба на сумму более 180 тысяч рублей. Кировский районный суд частично удовлетворил требования, взыскав материальный ущерб, моральный вред и штраф на общую сумму более 108 тысяч рублей.

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