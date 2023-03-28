Затопленную дорогу между двумя селами в Новосибирской области засыпали

В ТУАД по Новосибирской области рассказали, из-за чего затопило дорогу между двумя селами в Тогучинском районе. Фото: ТУАД НСО
В ТУАД по Новосибирской области рассказали, из-за чего затопило дорогу между двумя селами в Тогучинском районе. Напомним, на потоп пожаловались местные жители: они рассказали, что дорога между селами Мокрушино и Колтырак уже давно больше напоминает реку и проехать по ней нереально.
— В связи с активным таянием снега в воскресенье произошел перелив воды через дорогу между селами Мокрушино и Колтырак в Тогучинском, — пояснили в ТУАД. — Водопропускная труба была очищена своевременно
В ведомстве также отметили, что подрядчик уже устранил перелив и засыпал щебнем дорогу. Сейчас по ней можно спокойно проехать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тогучинском районе Новосибирской области затопило дорогу между двумя селами
Жители оказались отрезаны от цивилизации (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер