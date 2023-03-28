Затопленную дорогу между двумя селами в Новосибирской области засыпали

В ТУАД по Новосибирской области рассказали, из-за чего затопило дорогу между двумя селами в Тогучинском районе. Фото: ТУАД НСО

В ТУАД по Новосибирской области рассказали, из-за чего затопило дорогу между двумя селами в Тогучинском районе. Напомним, на потоп пожаловались местные жители: они рассказали, что дорога между селами Мокрушино и Колтырак уже давно больше напоминает реку и проехать по ней нереально.

— В связи с активным таянием снега в воскресенье произошел перелив воды через дорогу между селами Мокрушино и Колтырак в Тогучинском, — пояснили в ТУАД. — Водопропускная труба была очищена своевременно

В ведомстве также отметили, что подрядчик уже устранил перелив и засыпал щебнем дорогу. Сейчас по ней можно спокойно проехать.

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