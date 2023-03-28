В Новосибирске банкротят сеть кофеен Coffee Collective

К сети кофеен предъявили иск на 16,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Новосибирска обратилась компания ООО «ЭК Сибмайнинг», потребовав признать банкротом сеть кофеен Coffee Collective. Иск вышел на сумму 16,4 миллиона рублей.

По данным «Контур.Фокус», сеть кофеен была зарегистрирована в 2017 году. По данным на 2021 год, выручка компании составила 18 миллионов, чистая прибыль вышла скромнее – 1,3 миллиона рублей. В Новосибирске действуют несколько точек Coffee Collective: на Красном проспекте, на Ленина, Октябрьской магистрали и на Морском проспекте.

По сообщению РБК Новосибирск, истец, подавший в суд на сеть кофеен, сам не так давно был признан банкротом. Финансовую несостоятельность компании признали в 2021 году из-за долга в 1,5 миллиарда рублей. Был назначен конкурсный управляющий. По последним данным, на конец 2021 года задолженность компании составила 25,3 миллиона рублей.

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