«Испугался, с дерева пришлось снимать»: депутата укусил кот Люцифер

Кот покусал Светлану Каверзину, испугавшись собаки. Фото: соцсети Светланы Каверзиной

Депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину покусал Люцифер. Инцидент произошел сегодня, 28 марта, во время бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Выездная акция проходила на улице Софийской на территории тренировочной площадки. Туда и стекались люди со своими кошками и собаками.

— То чувство, когда тебя укусил Люцифер. Смеюсь, потому что имя такое. А так больно, конечно. Испугали кота, пришлось с дерева снимать, — сообщила депутат в соцсетях.

По словам Каверзиной, в основном люди на вакцинацию приходили с собаками, но одна женщина принесла кота, что очень взбудоражило животных. Люцифер взбунтовался, когда хозяйка вынимала его из переноски. Одна из собачек решила его обнюхать и заинтересовано ткнулась в живот, вот только коту такое внимание не понравилось. Он испугался, вырвался из рук и убежал, переполошив собак и людей.

— Он сначала под машину спрятался, потом на дерево влез. Когда его снять пытались, он оборонялся, вот и оцарапал трех человек вместе со мной. Его ветеринары проверили потом, с ним все в порядке: никаких переломов, укусов. Мы за ним тоже будем наблюдать, чтобы свое здоровье сберечь. Будь он диким котом, пришлось бы прививки от бешенства ставить, а так хозяйка за ним проследит и сообщит нам, если вдруг что, — рассказала КП-Новосибирск Каверзина.

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