«Муж ее очень любил»: В Новосибирской области начался суд за жестокое убийство женщины в Раздольном

Сосед напал на женщину и нанес множество ударов ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибиряк ответит за избиение пенсионера и жестокое убийство соседки под Новосибирском. Трагедия произошла 13 октября 2022 года в селе Раздольное.

По данным следствия, 54-летний подсудимый пришел в гости к семейной паре соседей. В ходе застолья он поссорился с 69-летним соседом, толкнул пенсионера. Тот упал, «скорая» забрала мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него повреждения ребер и пневмоторакс.

После осмотра потерпевший отказался от госпитализации. Когда пенсионер вернулся домой, обнаружил тело 50-летней гражданской жены с перерезанным горлом.

Следователи установили, что нападавший нанес женщине не менее 81 удара руками, ногами и ножом в различные части тела, затем связал электропроводом. Жертва скончалась на месте от полученных травм, вскоре полиция задержала 54-летнего соседа. Он частично признал вину, суд отправил его в СИЗО.

- На судебном заседании подсудимый заявил, что не признает вину по обвинению в убийстве с особой жестокостью и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Со слов дочери потерпевшей, пенсионер не смог присутствовать в судебном заседании, так как до сих пор переживает трагедию и очень любил женщину, - сообщила КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Лариса Орлова.

Дело рассматривает Новосибирский областной суд.

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