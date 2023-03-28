Губернатор Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве в армию

Стало известно, когда в Новосибирской области начнется весенний призыв на военную службу.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Стало известно, когда в Новосибирской области начнется весенний призыв на военную службу. Губернатор региона подписал соответствующее постановление во вторник, 28 марта.
— Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — сообщили в правительстве региона.
Проходить призыв будет с 1 апреля по 15 июля. Профильные министерства получили указания о медосвидетельствовании призывников, а главы районов и округов должны будут предоставить призывным комиссиям помещения, спецоборудование, транспорт и хозимущество.
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