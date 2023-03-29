Почти лето! Погода удивит новосибирцев 13 градусами тепла

Еще чуть-чуть — и скоро лето! Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на день придёт погода, которая обычно бывает ближе к середине апреля. Этим днём синоптики обещают солнце и необыкновенное тепло под +11...+13 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, - сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области установится +9...+14 градусов, лишь по северо-западу будет существенно холоднее, около +3...+8. Ещё в западных районах вместо снега пройдет дождь.