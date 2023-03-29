Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 0:00

Почти лето! Погода удивит новосибирцев 13 градусами тепла

29 марта в Новосибирске потеплеет до +13 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Еще чуть-чуть — и скоро лето!

Еще чуть-чуть — и скоро лето!

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на день придёт погода, которая обычно бывает ближе к середине апреля. Этим днём синоптики обещают солнце и необыкновенное тепло под +11...+13 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, - сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области установится +9...+14 градусов, лишь по северо-западу будет существенно холоднее, около +3...+8. Ещё в западных районах вместо снега пройдет дождь.