Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 14:53

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за сбитого пенсионера на «Снегирях»

Врачи спасли мужчину от инвалидного кресла
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Операция помогла пенсионеру встать на ноги после травмы.

Операция помогла пенсионеру встать на ноги после травмы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске женщина получила год ограничения свободы за сбитого пенсионера. ДТП произошло утром 8 июня 2022 года на улице Курчатова.

По данным ГИБДД, водитель Nissan Tiida ехала по улице Курчатова в условиях хорошей освещенности и сухого асфальта. Женщина не снизила скорость и не заметила 65-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Скорая» доставила пенсионера в больницу. Там ему диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, травму шейного позвонка, поясницы и сложный перелом костей таза.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью. Ранее виновница не была судима, работала инженером-геодезистом.

Изаестно, что врачи спасли мужчину от инвалидного кресла. Хирурги провели пациенту сложную операцию и установили ему несколько штифтов в кости.

- Подсудимая полностью признала вину, потерпевший заявил иск о компенсации морального вреда на 850 тысяч рублей. Суд назначил женщине-водителю один год ограничения свободы с лишением права управлять ТС на один год. Иск потерпевшего был удовлетворен частично в размере 350 тысяч рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске женщина-водитель ответит за сбитого пенсионера на «Снегирях»

Потерпевший перенес тяжелую операцию на тазобедренном суставе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber