Жительнице Новосибирска вынесли приговор за сбитого пенсионера на «Снегирях»

Операция помогла пенсионеру встать на ноги после травмы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске женщина получила год ограничения свободы за сбитого пенсионера. ДТП произошло утром 8 июня 2022 года на улице Курчатова.

По данным ГИБДД, водитель Nissan Tiida ехала по улице Курчатова в условиях хорошей освещенности и сухого асфальта. Женщина не снизила скорость и не заметила 65-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Скорая» доставила пенсионера в больницу. Там ему диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, травму шейного позвонка, поясницы и сложный перелом костей таза.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью. Ранее виновница не была судима, работала инженером-геодезистом.

Изаестно, что врачи спасли мужчину от инвалидного кресла. Хирурги провели пациенту сложную операцию и установили ему несколько штифтов в кости.

- Подсудимая полностью признала вину, потерпевший заявил иск о компенсации морального вреда на 850 тысяч рублей. Суд назначил женщине-водителю один год ограничения свободы с лишением права управлять ТС на один год. Иск потерпевшего был удовлетворен частично в размере 350 тысяч рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

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