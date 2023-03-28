Стало известно состояние официантки, в которую выстрелили в кафе в парке «Звезда»

Девушка до сих пор в реанимации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно состояние официантки, в которую выстрелили в кафе парка «Звезда» в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в Советском районе ночью 27 марта. Один из посетителей после ссоры с другим ушел из кафе и вернулся с ружьем. Начал стрелять, пуля попала в ногу 20-летней официантки. Ранение было таким, что медики говорили о возможной ампутации. К счастью, этого удалось избежать.

- Ногу жене ампутировать не будут. Осколок задел мягкую ткань, рану ей промыли и зашили. Она до сих пор в реанимации, - рассказал КП-Новосибирск муж пострадавшей.

Напомним, СК возбудил в отношении стрелявшего мужчины уголовное дело по статье покушение на убийство.

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