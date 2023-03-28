Мэрия Новосибирска поменяет стекла в домах на Линейной после взрыва

Мэрия Новосибирска поменяет стекла в дома на улице Линейной после взрыва газа в доме №39. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Мэрия Новосибирска поменяет стекла в домах на улице Линейной после взрыва газа в доме №39. Напомним, ЧП случилось 9 февраля: погибли 15 человек, еще несколько человек пострадали.

— Прокуратура установила, что после взрыва газа требуется замена стеклопакетов в МКД по улице Линейной 37 (3 квартиры), МКД 39/1 (8 квартир), МКД Линейная 41 (4 квартиры, в 6-ти жители заменили стеклопакеты самостоятельно), — рассказали в ведомстве. — После этого мэрией города был разработан нормативный акт, в соответствии с которым, жильцам этих домов будет оказана социальная помощь, жильцам, которые заменили окна самостоятельно, будет предложена компенсация.

Ранее в мэрии также сообщали, что мэр города поручил ускорить работу по сносу дома, где взорвался газ.

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