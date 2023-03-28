В новосибирской Росгвардии проверили найденный в Оби предмет, похожий на боевую гранату

Предмет был похож на боевую гранату Ф-1. Фото: Росгвардия по НСО

Стало известно, что за предмет обнаружили в реке Обь во вторник, 28 марта. Как рассказали КП-Новосибирск в Росгвардии по региону, это была пластмассовая игрушка.

Напомним, в соцсетях сообщили о том, что в воде заметили предмет, по внешнему виду похожий на боевую гранату Ф-1.

− На место обнаружения подозрительного предмета для его идентификации выезжали сотрудники инженерно-технической группы подразделения ОМОН на транспорте «Магистраль» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Предмет был идентифицирован как пластмассовая игрушка. Опасности для окружающих не представляет, − сообщили КП-Новосибирск в Росгвардии.

Сами новосибирцы предполагали, что это была страйкбольная граната.

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