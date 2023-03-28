В Новосибирской области завершены поиски 66-летней пенсионерки, ушедшей в магазин

В Новосибирской области завершены поиски 66-летней пенсионерки. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирской области завершены поиски 66-летней пенсионерки. Женщина пропала в поселке Краснообск днем 28 марта: она отправилась в магазин, но назад так сама не вернулась.

— Женщина была найдена, она жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, волонтеры объявляли срочный сбор на поиски женщины, а также распространяли ориентировки по сети. Занимались поисками также полицейские.

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Женщину ищут с утра 28 марта (подробнее).

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