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НовостиОбщество28 марта 2023 13:09

Жителей Новосибирска возмутил асфальт, провалившийся после схода снега

На участке заметили сразу две ямы
Данила ШУЛЯК
Асфальт провалился в нескольких местах.

Асфальт провалился в нескольких местах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Калининского района Новосибирска возмутил провалившийся асфальт. Они написали жалобу властям города.

— Яма на въезде к дому по улице Народной, 12/1. Скоро там провалится вся дорога — дыр уже немало, а ремонта не было много лет, — поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Анжела.

По словам женщины, проблему заметили после схода снега. Асфальт провалился сразу в двух местах. Сначала женщина направила жалобу администрации Калининского района через госуслуги, а затем написала в мэрию. По её словам, 27 марта участок дороги с провалившимся асфальтом огородили.

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