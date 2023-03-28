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НовостиОбщество28 марта 2023 12:59

В новосибирском супермаркете покупателя обвинили в краже пакета

Мужчина написал об этом на «Флампе»
Данила ШУЛЯК
Покупателя обвинили в краже пакета.

Покупателя обвинили в краже пакета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске посетитель супермаркета по улице Дмитрия Шмонина, 10 оставил жалобу после неприятного инцидента. Мужчина заявил, что сотрудники магазина обвинили его в краже пакета. Покупатель уверяет, что его уличили в том, что он взял пакет, не заплатив за него. Об этом мужчина рассказал на сайте отзывов «Фламп».

— Вы или ставьте охранника или уберите кассу самообслуживания, а то растеряете всех клиентов. Одного, похоже, точно потеряли, — негодует новосибирец на сайте «Фламп».

При этом мужчина говорит, что заплатил за пакет. В доказательство, у него остался чек. Его фото покупатель приложил к отзыву.

Пользователь также иронично заявил, что может помочь супермаркету с дефицитом пакетов, если они его испытывают.

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