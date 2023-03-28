Новосибирская область направила 4,2 миллиарда на нужды СВО и жителей Донбасса

Новосибирская область направила 4,2 миллиарда рублей на нужды СВО и жителей Донбасса. Фото: Правительство НСО

Новосибирская область направила 4,2 миллиарда рублей на нужды СВО и жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, выступая с отчетом о работе правительства за 2022 год на сессии заксобрания.

— В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей — целей специальной военной операции. В общей сложности из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4, 2 миллиарда рублей, — пояснил Андрей Травников.

Помощь военнослужащим и подразделениям, участвующим в СВО останется важной задачей для НСО и в 2023 году. Также планируется помогать восстанавливать нормальную мирную жизнь на территории новых регионов России.

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