В полиции рассказали подробности стрельбы из ружья во дворе жилого дома под Новосибирском

Мужчина стрелял из ружья, высунувшись в окно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В полиции прокомментировали стрельбу во дворе жилого дома в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. Напомним, днем во вторник, 23 марта из окна дома на улице Рассветной высунулся мужчина и стал палить из ружья.
— В полицию сообщили о неадекватном поведении мужчины с оружием в многоквартирном доме. На место происшествия прибыли сотрудники Отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно в состоянии опьянения гражданин, приоткрыл дверь и выстрелил, — рассказали в областном МВД. — Полицейским уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет.
Стрелком оказался 61-летний местный житель. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.
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