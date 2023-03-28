В полиции рассказали подробности стрельбы из ружья во дворе жилого дома под Новосибирском

Мужчина стрелял из ружья, высунувшись в окно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полиции прокомментировали стрельбу во дворе жилого дома в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. Напомним, днем во вторник, 23 марта из окна дома на улице Рассветной высунулся мужчина и стал палить из ружья.

— В полицию сообщили о неадекватном поведении мужчины с оружием в многоквартирном доме. На место происшествия прибыли сотрудники Отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно в состоянии опьянения гражданин, приоткрыл дверь и выстрелил, — рассказали в областном МВД. — Полицейским уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет.

Стрелком оказался 61-летний местный житель. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области мужчина устроил стрельбу из окна многоквартирного дома

На место ЧП вызвали полицию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber