Новосибирцы пожаловались на тротуар по улице Учительской, превратившийся в грязевое болото

Восстанавливать тротуар начали сразу после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО

Новосибирцы пожаловались на тротуар у дома №40 по улице Учительской, который с приходом весны превратился в грязевое болото. По словам местных, там шли земляные работы еще до начала зимы, а когда они закончились, тротуарное покрытие так и не восстановили. Прокуратура организовала проверку.

— По предварительной информации, причиной ненадлежащего состояния тротуара являются земляные работы по прокладке электрического кабеля, которые проводил подрядчиком перед самым началом зимнего периода, без получения разрешения администрации района. По данному факту руководитель организации-подрядчика был привлечен к административной ответственности, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будет оценено то, как органы местного самоуправления контролировали подрядчика. Тротуар начали восстанавливать сразу после вмешательства правоохранителей.

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