Туалет только для набора воды: в новосибирской школе №97 объяснили ужасное состояние санузла

Родители пожаловались на состояние туалета в школе. Фото: Архив "КП"

В новосибирской школе №97 объяснили ужасное состояние санузла, на которое в начале прошлой недели пожаловались родители. По их словам, в туалете не было кабинок, а заходить в такое помещение было противно. Видео, на котором запечатлели ободранную входную дверь, разрисованные стены и унитаз без крышки на бочке, родители выложили в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

— Исходя из объяснительной директора МБОУ СОШ № 97 следует, что данные туалеты не предназначены для обучающихся, а используются персоналом образовательного учреждения только для набора воды, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии.

В муниципалитете отметили, что отремонтировать туалет возможно, если руководство подаст заявку на финансирование работ. Что школа и сделала. Ее директор уже направил необходимые документы и получил смету на ремонт санузла.

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