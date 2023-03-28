Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пенсионерки, пропавшей по пути из магазина под Новосибирском

Волонтеры объявили общий сбор на поиски 66-летней Надежды Александровы Боряк (Лысенковой). Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирской области волонтеры объявили общий сбор на поиски 66-летней Надежды Александровы Боряк (Лысенковой). Напомним, женщина пропала в поселке Краснообск, после того, как ушла в магазин.

— Женщина пропала 28 марта, около 11 утра. Вышла из дома в магазин. Со слов продавца, купила необходимое, куда дальше ушла — неизвестно. Ранее пропадала, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Сейчас волонтеры выехали на активный поиск пенсионерки. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Надежда Александровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-800-700-54-52.

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