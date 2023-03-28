«Жить невозможно!»: Новосибирцев пугает разрушающаяся крыша в двухэтажке на улице Калинина

Жители двухэтажки на улице Калинина в Новосибирске пожаловались на разрушающуюся крышу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жильцы дома № 75 на улице Калинина в Новосибирске жалуются на удручающее состояние дома. По их словам, крыша здания разрушается. А сам дом, утверждают новосибирцы, давно покрылся трещинами. Горожане говорят, что в здании должны были сделать капремонт. Однако этого так и не случилось.
– Что делать, жители не знают. С каждым днём жить становится невыносимо, – написали жильцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
Люди надеются, что власти обратят внимание на аварийное состояние дома и поднимут вопрос о расселении жильцов из ветхого жилья.
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