Стелу «Город трудовой доблести» хотят установить на Бердском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске на Бердском шоссе может появиться стела «Город трудовой доблести». Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на Бердском шоссе может появиться стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в мэрии города.

Инициатором реализации проекта выступила администрация Советского района. Сейчас местных жителей приглашают принять участие в общественном обсуждении и поделиться своими идеями.

− Предложения, рекомендации и замечания принимаются по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла с 29 марта по 11 апреля, − отметили на сайте муниципалитета.

Итоги общественного обсуждения будут известны не позднее 19 апреля. Информацию опубликуют на официальном сайте Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на стеле могут разместить сразу три надписи: «Город трудовой доблести», «Академгородок» и «Новосибирск».

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